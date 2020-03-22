Коронавирус: в Минздраве напомнили о правилах самоизоляции

Коронавирус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135588-koronavirus-v-minzdrave-napomnili-o-pravilah-samoizolyacii.html

Ракурс

Коронавирус очень коварная инфекция, так как человек долгое время может даже не догадываться о том, что он заражен. Вот почему так необходима самоизоляция для всех, кто недавно возвратился в Украину из-за границы.

Самоизоляция должна длиться не менее 14 дней, во время которых следует избегать любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты ближе 1,5 метра и более 15 минут, напоминает пресс-служба Министерства здравоохранения.

О самоизоляции необходимо предупредить своего семейного врача и в дальнейшем поддерживать с ним связь.

Минздрав советует перед самоизоляцией подумать, что вам может понадобиться в течение 14 дней, чтобы не надо было выходить из дома. По возможности, стоит попросить друзей или родственников обеспечить вас необходимыми вещами.

Лучше всего пользоваться службами доставки продуктов или лекарств с онлайн-оплатой. Доставки можно просить оставлять под дверью. Кроме того, необходимо предупредить друзей и родственников, что вы временно не сможете принимать гостей.

Если вы живете не одни, то необходимо изолироваться в отдельной комнате, которую следует часто проветривать и проводить в ней влажную уборку.

Лучше всего пользоваться отдельной ванной и туалетом, а также самостоятельно готовить и принимать пищу. Если такой возможности нет, то нужно использовать максимальную дезинфекцию и меры предосторожности.

На время самоизоляции избегайте контакта с другими людьми. Когда это невозможно, обязательно надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.

И самое главное, строго соблюдайте правила личной гигиены и с частой регулярностью мойте руки с мылом.

Если во время самоизоляции у вас появились симптомы болезни (кашель, одышка, лихорадка, диарея), необходимо срочно обратиться за медицинской помощью и сообщить о своих недавних путешествия. Также вы обязаны указать контакты с людьми, которые имели признаки респираторных заболеваний.