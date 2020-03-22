«Заготовителей» туалетной бумаги официально назвали оскорбительным терминомhttps://racurs.ua/n135587-zagotoviteley-tualetnoy-bumagi-oficialno-nazvali-oskorbitelnym-terminom.htmlРакурс
Covidiot — таким термином назвали любителей запасаться туалетной бумагой в условиях кризиса.
Оскорбительный термин, который можно перевести как «ковидиот», появился на сайте популярного англоязычного словаря Urban Dictionary. Им предлагается называть тех, кто чрезмерно паникует из-за коронавируса или, наоборот, игнорирует все меры предосторожности.
Слово сovidiot создано из двух частей: первая отсылает к вирусу COVID-19, а вторая — это слово идиот, сообщает Republic World.
Для первого значения (тот, кто игнорирует предупреждение о здоровьи и безопасности) Urban Dictionary приводит такой пример: «Этот ковидиот обнимает всех, кого видит».
Второе значение слова («человек, который запасается различными товарами, лишая своих соседей возможности купить их») словарь иллюстрирует таким предложением: «Ты видел этого ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в корзине?».
Во многих странах, где бушует коронавирус, люди начали скупать предметы первой необходимости, в том числе, и туалетную бумагу. Поэтому паникеры время от времени попадают в нелепые ситуации. Например, полиция американского города Ньюпорт (штат Орегон) обратилась к жителям с просьбой не звонить на номер службы спасения 911, когда у них заканчивается туалетная бумага, а в Северной Каролине преступники угнали фургон, в котором было 8 т этого средства гигиены.
«Ракурс» сообщал о драке за туалетку в австралийском супермаркете.