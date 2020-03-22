Коронапаніка: закупівельників туалетного паперу офіційно назвали образливим терміном, фото — Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n135587-zagotivelnykiv-tualetnogo-paperu-oficiyno-nazvaly-obrazlyvym-terminom.html

Ракурс

Covidiot — таким терміном назвали любителів запасатися туалетним папером в умовах кризи.

Образливий термін, який можна перекласти як «ковідіот», з’явився на сайті популярного англомовного словника Urban Dictionary. Ним пропонується називати тих, хто надмірно панікує через коронавірус або ж, навпаки, ігнорує всі запобіжні заходи.

Слово сovidiot створено з двох частин: перша відсилає до вірусу COVID-19, а друга — це слово ідіот, повідомляє Republic World.

Для першого значення (той, хто ігнорує попередження щодо громадського здоров’я та безпеки) Urban Dictionary наводить такий приклад: «Цей ковідіот обіймає всіх, кого бачить».

Друге значення слова («людина, яка запасається різними товарами, позбавляючи своїх сусідів можливості купити їх») словник ілюструє таким реченням: «Ти бачив цього ковідіота з 300 рулонами туалетного паперу у візку?».

У багатьох країнах, де вирує коронавірус, люди почали скуповувати предмети першої необхідності, в тому числі, і туалетний папір. Тому панікери часом потрапляють у безглузді ситуації. Наприклад, поліція американського міста Ньюпорт (штат Орегон) звернулася до жителів з проханням не дзвонити на номер служби порятунку 911, коли у них закінчується туалетний папір, а в Північній Кароліні злочинці викрали фургон, у якому було 8 т цього необхідного засоби гігієни.

«Ракурс» повідомляв про бійку за туалетку в австралійському супермаркеті.