Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус / Фото: GONI Мемаси

https://racurs.ua/ua/n135061-panikery-ta-grechani-maniyaky-reakciya-socmerej-na-produktovyy-ajiotaj-cherez-koronavirus-foto.html

Ракурс

Коронавірусний карантин в Україні спричинив ажіотаж у продуктових магазинах. Зокрема, 11 березня після повідомлення про введення карантину через загрозу COVID-2019, люди почали масово скуповувати продукти в супермаркетах Києва та інших українських містах. Цей ажіотаж продовжується і сьогодні. Відповідні фото та відео з’явилися у соціальних мережах.

На відеороликах видно, що люди купують крупи, макарони, борошно, масло, яйця, туалетний папір та інші продукти. Користувачі соцмереж жартують, що якщо вже помирати, то «хоча б на ситий шлунок». «Ракурс» зібрав реакцію соцмереж.

Зауважимо, що нещодавно подібна ситуація спостерігалася у Польщі, Чехії та низці інших країн, де різко зросла кількість інфікованих коронавірусом. Наприклад, у Чехії місцеві мешканці жартували, що «чех від коронавірусу не помре, бо половина помре від об’їдання, а інша (хто не встиг скупитися у супермаркетах — ред.) з голоду».

Як писав Telegram-канал «Чорний Список», найбільші черги в переддень карантину спостерігалися в гіпермаркеті Metro. Водночас, відвідувачі супермаркетів зауважують, що станом на 12 березня проблем з постачанням продуктів харчування немає. А загальна картина коронавірусного ажіотажу здебільшого нагадувала те, що відбувається у великих супермаркетах напередодні Нового року.

Нагадаємо, з 12 березня до 3 квітня в Україні триватиме карантин задля попередження поширення коронавірусу. Навчальний процес у всіх освітніх закладах зупинено. Обмежено масові заходи.