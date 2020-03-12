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Ракурс
Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус / Фото: GONI Мемаси

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус (ФОТО, ВІДЕО)

12 бер 2020, 15:30
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Коронавірусний карантин в Україні спричинив ажіотаж у продуктових магазинах. Зокрема, 11 березня після повідомлення про введення карантину через загрозу COVID-2019, люди почали масово скуповувати продукти в супермаркетах Києва та інших українських містах. Цей ажіотаж продовжується і сьогодні. Відповідні фото та відео з’явилися у соціальних мережах.

На відеороликах видно, що люди купують крупи, макарони, борошно, масло, яйця, туалетний папір та інші продукти. Користувачі соцмереж жартують, що якщо вже помирати, то «хоча б на ситий шлунок». «Ракурс» зібрав реакцію соцмереж.

Зауважимо, що нещодавно подібна ситуація спостерігалася у Польщі, Чехії та низці інших країн, де різко зросла кількість інфікованих коронавірусом. Наприклад, у Чехії місцеві мешканці жартували, що «чех від коронавірусу не помре, бо половина помре від об’їдання, а інша (хто не встиг скупитися у супермаркетах — ред.) з голоду».

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус / Фото: GONI Мемаси

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус / Фото: GONI Мемаси

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус / Фото: GONI Мемаси

Як писав Telegram-канал «Чорний Список», найбільші черги в переддень карантину спостерігалися в гіпермаркеті Metro. Водночас, відвідувачі супермаркетів зауважують, що станом на 12 березня проблем з постачанням продуктів харчування немає. А загальна картина коронавірусного ажіотажу здебільшого нагадувала те, що відбувається у великих супермаркетах напередодні Нового року.

Нагадаємо, з 12 березня до 3 квітня в Україні триватиме карантин задля попередження поширення коронавірусу. Навчальний процес у всіх освітніх закладах зупинено. Обмежено масові заходи.

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус

Панікери та гречані маніяки: реакція соцмереж на продуктовий ажіотаж через коронавірус

Джерело: Ракурс


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