Паникеры и гречневые маньяки: реакция соцсетей на продуктовый ажиотаж из-за коронавируса / Фото: GONI Мемаси

https://racurs.ua/n135061-panikery-i-grechnevye-manyaki-reakciya-socsetey-na-produktovyy-ajiotaj-iz-za-koronavirusa-foto.html

Ракурс

Карантин в Украине из-за коронавируса вызвал ажиотаж в продуктовых магазинах. В частности, 11 марта после сообщения о введении карантина из-за угрозы COVID-2019, люди начали массово скупать продукты в супермаркетах Киева и других украинских городах. Этот ажиотаж продолжается и сегодня. Соответствующие фото и видео появились в социальных сетях.

На видеороликах видно, что люди покупают крупы, макароны, муку, масло, яйца, туалетную бумагу и другие продукты. Пользователи соцсетей шутят, что если уж умирать, то «хотя бы на сытый желудок». «Ракурс» собрал реакцию соцсетей.

Отметим, что недавно аналогичная ситуация наблюдалась в Польше, Чехии и ряде других стран, где резко возросло количество инфицированных коронавирусом. Например, в Чехии местные жители даже шутили, что «чех не умрет из-за коронавируса, потому что половина умрет от переедания, а другая (кто не успел скупиться в супермаркетах — ред.) — от голода».

Как сообщал Telegram-канал «Черный Список», самые большие очереди в канун карантина наблюдались в гипермаркете Metro. В то же время, посетители супермаркетов отмечают, что по состоянию на 12 марта проблем с поставками продуктов питания нет. А общая картина коронавирусного ажиотажа в основном напоминала происходящее в больших супермаркетах накануне Нового года.

Напомним, с 12 марта по 3 апреля в Украине продлится карантин с целью предупреждения распространения коронавируса. Учебный процесс во всех образовательных учреждениях остановлен. Ограниченны массовые мероприятия.