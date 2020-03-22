Коронавірус: у МОЗ нагадали про правила самоізоляції

Коронавірус. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135588-koronavirus-u-moz-nagadaly-pro-pravyla-samoizolyaciyi.html

Ракурс

Коронавірус дуже підступна інфекція, так як людина довгий час може навіть не здогадуватися про те, що вона заражена. Ось чому так необхідна самоізоляція для всіх, хто нещодавно повернувся до України з-за кордону.

Самоізоляція повинна тривати не менше 14 днів, під час яких слід уникати будь-яких контактів з іншими людьми, щоб зменшити ризик зараження. Неприпустимі контакти ближче 1,5 метра і більше 15 хвилин, нагадує прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Про самоізоляції необхідно попередити свого сімейного лікаря і надалі підтримувати з ним зв’язок.

МОЗ радить перед самоізоляцією подумати, що вам може знадобитися протягом 14 днів, щоб не треба було виходити з дому. Варто попросити друзів або родичів забезпечити вас необхідними речами.

Найкраще користуватися службами доставки продуктів або ліків із онлайн-оплатою. Доставки можна просити залишати під дверима. Крім того, необхідно попередити друзів і родичів, що ви тимчасово не зможете приймати гостей.

Якщо ви живете не один, то необхідно ізолюватися в окремій кімнаті, яку слід часто провітрювати та проводити в ній вологе прибирання.

Найкраще користуватися окремою ванною і туалетом, а також самостійно готувати і приймати їжу. Якщо такої можливості немає, то потрібно використовувати максимальну дезінфекцію і запобіжні заходи.

На час самоізоляції уникайте контакту з іншими людьми. Коли це неможливо, обов’язково надягайте медичну маску і викидайте її після використання або забруднення.

І найголовніше, суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни і з частою регулярністю мийте руки з милом.

Якщо під час самоізоляції у вас з’явилися симптоми хвороби (кашель, задишка, лихоманка, діарея), необхідно терміново звернутися за медичною допомогою і повідомити про свої недавні подорожі. Також ви зобов’язані вказати контакти з людьми, які мали ознаки респіраторних захворювань.