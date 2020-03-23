В Україну доставили тести на коронавірус. Фото: Facebook Кирила Тимошенко

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Китайським коронавірусом в Україні інфіковані вже 73 людини. У зв’язку з поширенням вірусу до України з Китаю доставили партію тестів для виявлення COVID-19, а також різні засоби для боротьби з коронавірусів.

Літак Збройних сил України Іл-76 доставив партію медичних препаратів в аеропорт «Бориспіль» у ніч з 22 на 23 березня. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Військовий борт привіз до України два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тис. тестів для експрес-діагностики. Окрім того, доставлені медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легенів та інші засоби, необхідні для боротьби з COVID-19.

Як зазначають в Офісі президента, медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, вже в понеділок будуть передані в лабораторії в кожен регіон України. Експрес-тести, а також медичні маски будуть направлятися для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, співробітників поліції, прикордонної служби тощо.

Швидкі тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена ​​підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Тільки після лабораторного аналізу можна говорити про підтверджений випадок захворювання та приймати необхідні протиепідемічні заходи.

У Зеленського запевнили, що це тільки перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй в Facebook зазначив, що Нацгвардія в понеділок доставить ці тести в регіони України.

До кінця дня понеділка достатня кількість тестів буде у всіх областях країни, — додав він.

Нагадаємо, ввечері 22 березня в Міністерстві охорони здоров’я заявили про нових інфікованих коронавірусом в Україні. За добу COVID-19 діагностували у 26 осіб. Загальна кількість хворих в Україні — 73.