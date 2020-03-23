РНБО ще наприкінці січня просила Гончарука припинити експорт масок — нардеп, фото — Pixabay

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Ракурс

Боротьба з коронавірусом в Україні могла б бути ефективнішою, якби уряд почав її вчасно. Виявилося, що припинити вивезення медичних масок та засобів захисту з країни колишньому очільнику Кабміну пропонували ще наприкінці січня.

Секретар РНБО Олексій Данилов 31 січня у доповідній записці просив прем'єра Олексія Гончарука заборонити експорт медичних масок, рукавичок і засобів захисту. Однак зроблено це було тільки в березні.

Нардеп Олексій Гончаренко сьогодні опублікував відповідний документ. Крім того, Данілов пропонував заборонити повертатися з Китаю і Південно-Східної Азії студентам і вважав, що вже тоді варто було перевести університети на дистанційне навчання.

Сьогодні вночі до України з Китаю доставили партію тестів для виявлення COVID-19, а також різні засоби для боротьби з коронавірусів. Військовий борт привіз до України два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тис. тестів для експрес-діагностики. Окрім того, доставлені медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легенів та інші засоби, необхідні для боротьби з COVID-19.

Нещодавно в Іспанії «знайшлася» велика партія медичних масок. Виявлося, що на початку березня, за кілька днів до оголошення зупинки експорту, її встигли продати.