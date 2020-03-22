COVID-19 підозрюють у нардепа Вельможного з групи «Довіра», який відпочив у Франції, фото — Фейсбук С.Вельможного

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Коронавірус підхопив депутат Верховної Ради Сергій Вельможний з групи «Довіра».

Про це увечері 21 березня заявив у відео його інфікований колега Сергій Шахов, у якого також діагностували хворобу.

Згодом Вельможний у Фейсбук підтвердив госпіталізацію в Олександрівську лікарню, але сказав, що очікує результатів повторного тестування, оскільки перший тест був негативним.

Сьогодні з симптомами, схожими на вірус COVID-19, мене та мого сина госпіталізували. Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно. Зараз перебуваємо у інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройдемо обстеження, — написав Вельможний.

Журналісти Юрій Бутусов та Соня Кошкіна тим часом вже однозначно стверджують, що у Вельможного — коронавірус. Вони звертають увагу на те, що і Шахов, і Вельможний з родинами та іншими українськими посадовцями відвідували на початку березня вже охоплену спалахом інфекції Європу на чартерному літаку.

За словами Бутусова, це була делегація із Києва та Харкова. Бутусов пише, що Вельможний 16 березня відвідував погоджувальну раду фракцій Верховної Ради. З 10 встановлених хворих зараз п’ятеро на самоізоляції, п’ятеро з ускладненнями в звичайному інфекційному відділенні Олександрівської лікарні.

Тривають масові перевірки всіх, хто міг контактувати з Вельможним, тестування і самоізоляція. Нагадаємо, також, що коронавірус нещодавно виявили у дружини Шахова. Після цієї інформації Раду дезінфікували і тестували на коронавірус декілька десятків нардепів.

Станом на 21.00 21 березня в Україні було 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав. Коронавірус виявили у Чернівецькій, Житомирській, Київській, Донецькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській областях та Києві.