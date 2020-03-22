COVID-19 подозревают у нардепа Вельможного из группы «Доверие», который отдохнул во Франции, фото — Фейсбук С.Вельможного

https://racurs.ua/n135576-covid-19-podozrevaut-u-nardepa-velmojnogo-iz-gruppy-doverie-otdohnuvshego-vo-francii-video.html

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Коронавирус подхватил депутат Верховной Рады Сергей Вельможный из группы «Доверие».

Об этом вечером 21 марта заявил в видео его инфицированный коллега Сергей Шахов, у которого также диагностировали болезнь.

Впоследствии Вельможный в Фейсбук подтвердил госпитализацию в Александровскую больницу, но сказал, что ожидает результатов повторного тестирования, поскольку первый тест был отрицательным.

Сегодня с симптомами, похожими на вирус COVID-19, меня и моего сына госпитализировали. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. В ближайшее время тест проведут повторно. Сейчас находимся в инфекционном отделении Александровской больницы, где пройдем обследование, — написал Вельможный.

Журналисты Юрий Бутусов и Соня Кошкина тем временем уже однозначно утверждают, что у Вельможного коронавирус. Они обращают внимание на то, что и Шахов, и Вельможный с семьями и другими украинскими чиновниками посещали в начале марта уже охваченную вспышкой инфекции Европу на чартерном самолете.

По словам Бутусова, это была делегация из Киева и Харькова. Бутусов пишет, что Вельможный 16 марта посещал согласительный совет фракций Верховной Рады. Из 10 установленных в Киеве больных сейчас пятеро на самоизоляции, пятеро с осложнениями в обычном инфекционном отделении Александровской больницы.

Продолжаются массовые проверки всех, кто мог контактировать с Вельможным, тестирование, самоизоляция. Напомним, что коронавирус недавно также обнаружили и у жены Шахова. После этой информации Раду дезинфицировали и тестировали на коронавирус несколько десятков нардепов.

По состоянию на 21.00 21 марта в Украине было 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел. Коронавирус обнаружили в Черновицкой, Житомирской, Киевской, Донецкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областях и Киеве.