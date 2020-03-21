Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135575-pogoda-v-ukraine-na-22-marta-sinoptiki-sprognozirovali-vozvraschenie-snegopadov-i-morozov-karta.html

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Погода в Украине 22 марта существенно ухудшится — обещают сильные дожди и мокрый снег по всей территории. Тем людям, которым, несмотря на введенный карантин нужно выйти из дома, стоит подумать о зонтиках и теплой одежде.

Ночью температура воздуха ожидается от 1−3° мороза в западных областях до 6−8° в центральных и южных регионах и в Крыму. Днем температурные показатели будут достигать от 2° тепла на Западе до 9° выше нуля в южных областях. Ветер обещают северный и северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве завтра обещают сильные дожди и мокрый снег. Температура воздуха ночью в столице ожидается от 1° мороза до 1° тепла, а днем 2−4° выше нуля. В Харькове 22 марта тоже будет идти дождь. Ночью 1−3° тепла, днем 4−6° тепла по Цельсию.

Во Львове завтра обещают осадки, местами сильные. Ночью в областном центре прогнозируют 1−3° мороза, днем 3−5° выше нуля. В Карпатах будет идти сильный снег. Ночью столбики термометров покажут 1−3° ниже нуля, днем 2−5° тепла.

В курортной Одессе в воскресенье будет дождливо. Дневная температура воздуха будет достигать 7−9° выше нуля, ночью 5−7° тепла.

По информации синоптиков, на Украину надвигается непогода. Вторжение арктического воздуха приведет в ближайшие дни к снижению температуры до 7° тепла. Похолодание будет сопровождаться порывами ветра до 20 м/с. Прогнозируется дождь и мокрый снег, метели с гололедом.

В «Киевоблэнерго» отмечают, что при сильном ветре нужно держаться подальше от линий электропередачи. Не нужно приближаться к оборванным проводам и касаться их. Стоит сообщить электрикам о проводах, которые упали на землю, оборвались или повисли.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 марта прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения стоит ожидать в течение суток.

Напомним, в течение 22−25 марта синоптики обещали похолодание в связи с вторжением арктического воздуха. Ночью в ближайшие дни будет довольно прохладно до 1−7° мороза, днем — от 3° тепла до 3° мороза.