Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 22 березня суттєво погіршиться — обіцяють сильні дощі та мокрий сніг по всій території. То ж тим людям, яким попри запроваджений карантин потрібно вийти з дому, варто подумати про парасольки та теплий одяг.

Вночі температура повітря очікується від 1−3° морозу в західних областях до 6−8° в центральних й південних регіонах та в Криму. Вдень температурні показники сягатимуть від 2° тепла на Заході до 9° вище нуля в південних областях. Вітер обіцяють північний та північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві завтра обіцяють сильні дощі й мокрий сніг. Температура повітря вночі в столиці очікується від 1° морозу до 1° тепла, а вдень 2−4° вище нуля. У Харкові 22 березня теж дощитиме. Вночі 1−3° тепла, вдень 4−6° тепла за Цельсієм.

У Львові завтра обіцяють опади, місцями сильні. Вночі в обласному центрі прогнозують 1−3° морозу, вдень 3−5° вище нуля. У Карпатах йтиме сильний сніг. Вночі стовпчики термометрів покажуть 1−3° нижче нуля, вдень 2−5° тепла.

В курортній Одесі в неділю дощитиме. Денна температура повітря сягатиме 7−9° вище нуля, вночі 5−7° тепла.

За інформацією синоптиків, на Україну насувається негода. Вторгнення арктичного повітря призведе у найближчі дні до зниження температури до 7° тепла. Похолодання супроводжуватиметься поривами вітру до 20 м/с. Прогнозується дощ та мокрий сніг, хуртовини з ожеледицею.

У «Київорбленерго» зазначають, що при сильному вітрі потрібно триматися подалі від ліній електропередачі. Не потрібно наближатися до обірваного проводу та торкатися його. Варто повідомити електриків про проводи, які впали на землю, обірвалися або повисли.

Геомагнітна обстановка в Україні 22 березня прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення варто очікувати впродовж доби.

Нагадаємо, впродовж 22−25 березня синоптики обіцяли похолодання у зв’язку з вторгненням арктичного повітря. Вночі найближчими днями буде доволі прохолодно до 1−7° морозу, вдень — від 3° тепла до 3° морозу.