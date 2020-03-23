Ємець сьогодні піде у відставку, заявляють нардепи

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Ілля Ємець, міністр охорони здоров’я України, подасть у відставку.

Рішення наразі узгоджується й буде оголошено впродовж сьогоднішнього дня. Про це повідомили у соцмережах двоє народних депутатів — Олександр Дубінський від «Слуги народу» та Олексій Гончаренко від «Європейської солідарності».

Курйозна історія, — так прокоментував цю подію Дубінський у Facebook.

У свою чергу Гончаренко в Telegram пише, посилаючись на джерела в МОЗ і президентській партії «Слуга народу», що Ємцю не вдається налагодити роботу міністерства і підготувати реальний план боротьби з епідемією коронавірусу в Україні.

Тому було прийнято рішення про відставку. Зараз тривають фінальні узгодження, — уточнив нардеп.

У разі відставки Ємця виконувати обов’язки міністра зможе його нинішній заступник Віктор Ляшко, котрий є головним санітарним лікарем України і спікером міністерства на брифінгах щодо коронавірусу.

МОЗ поки що не відреагувало на цю інформацію. На тлі чуток про відставку Ємця відомство навпаки поширило заяву про те, що він закликав Верховну Раду «проявити силу волі, не боятися, зібратися заради порятунку українців» і проголосувати за введення надзвичайного стану в Україні через епідемію коронавірусу.

При цьому всі нардепи мають пройти експрес-тестування на коронавірус, наголосили у МОЗ.

Нагадаємо, 64-річний відомий кардіохірург Ілля Ємець очолив МОЗ 4 березня. Раніше він вже працював в уряді за часів президентства Віктора Януковича.