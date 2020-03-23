Народний депутат Єлизавета Ясько. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n135627-nardep-vid-slugy-narodu-publichno-vystupyla-proty-minskogo-protokolu-iermaka.html

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Нові мінські домовленості, які були погодженні в Мінську головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, публічно розкритикувала народний депутат від «Слуги народу» Єлизавета Ясько.

Парламентар вважає ці домовленості «російською пасткою». Депутат закликала українську владу не підписувати документ про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО. Про це йдеться у статті Ясько, опублікованій на сайті «Європейської правди».

На думку політика, нові домовленості фактично змінять формат переговорів і виведуть Російську Федерацію з рівня учасника конфлікту на рівень спостерігача, що неприйнятно для України. Ясько також наголошує, що створення спільного з ЛНР та ДНР органу знищить позицію України в міжнародних судах та призведе не лише до скасування санкцій проти РФ, але й заперечить всі досягнення держави у боротьбі за правду про російську агресію.

На щастя, рішення Тристоронньої контактної групи про створення Консультативної ради ще не підписане, а лише «попередньо погоджене» Україною. Це означає, що офіційний Київ має шанс оминути російську пастку, а наші високопосадовці — уникнути величезної помилки, — пише нардеп.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак разом із заступником голови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком та представниками ЛДНР Ніконоровим та Дейнегою підписав новий мінський протокол. Єрмак став першою посадовою особою України, яка підписала спільний документ з проросійськими бойовиками. Угода передбачає створення так званої спільної консультативної ради з представниками ОРДЛО.