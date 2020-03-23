Народный депутат Елизавета Ясько. Фото: liga.net

https://racurs.ua/n135627-nardep-ot-slugi-naroda-publichno-vystupila-protiv-minskogo-protokola-ermaka.html

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Новые минские договоренности, которые были согласованы в Минске главой Офиса президента Андреем Ермаком, публично раскритиковала народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько.

Парламентарий считает эти договоренности «российской ловушкой». Депутат призвала украинскую власть не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО. Об этом говорится в статье Ясько, опубликованной на сайте «Европейской правды».

По мнению политика, новые договоренности фактически изменят формат переговоров и выведут Российскую Федерацию с уровня участника конфликта на уровень наблюдателя, что неприемлемо для Украины. Ясько также отмечает, что создание совместного с ЛНРи ДНР органа уничтожит позицию Украины в международных судах и приведет не только к отмене санкций против РФ, но и отрицать все достижения государства в борьбе за правду про российскую агрессию.

К счастью, решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета еще не подписано, а лишь «предварительно согласовано» Украиной. Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники — избежать огромной ошибки, — пишет нардеп.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и представителями ЛДНР Никоноровым и Дейнегой подписал новый минский протокол. Ермак стал первым должностным лицом Украины, которое подписало совместный документ с пророссийскими боевиками. Соглашение предусматривает создание так называемого общего консультативного совета с представителями ОРДЛО.