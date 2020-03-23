Надзвичайний стан, секвестр бюджету і сесія-онлайн: що може ухвалити Рада на екстреному засіданні, фото — Дзеркало тижня

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Коронавірусне спецзасідання може провести Верховна Рада. На ньому хочуть проголосувати за введення надзвичайного стану в країні, скоротити витрати державного бюджету, а також ухвалити закон, який дозволить нардепам проводити засідання онлайн.

Таке позачергове засідання може відбутися 25 або 26 березня, повідомляє «Оглядач» з посиланням на джерело в «Слузі народу».

За введення НС через COVID-19 нібито активно виступають міністерства внутрішніх справ та охорони здоров’я. Уряд має найближчим часом ухвалити пакет рішень, щоб скоротити витратні стаття держбюджету (секвестр) і саме необхідність змінити кошторис буде підставою для скликання позачергової сесії.

Про ймовірне проведення позачергового засідання сьогодні говорили й на погоджувальній раді парламенту. Про це повідомила у Фейсбук нардеп Ірина Геращенко, а також депутат Ярослав Железняк. Утім, про конкретні дати скликання засідання поки не йшлося.

За словами Железняка, більшіст фракцій поки проти введення надзвичайного стану. Геращенко також написала, що «Європейська солідарність» категорично проти і закону про дистанційне голосування, бо бачить в цьому «надзвичайні ризики для країни і демократіі». У фракції вважають, що президент та уряд мають всі повноваження приймати необхідній рішення через механізм прийняття окремих законів і РНБО.

На сайті Ради сьогодні опублікували проект закону про проведення пленарних засідань в режимі відеоконференції. Його подав перший заступник спікера Руслан Стефанчук 20 березня.

Сесію парламенту і роботу комітетів у ньому пропонують дозволити проводити у режимі відео конференції впродовж 60 днів після набрання чинності закону. Цей режим може застосовуватися виключно для актів, які стосуються запобігання поширенню коронавіруса, «забезпечення національної безпеки і оборони та економічного добробуту та прав людини». Рішення про проведення відеоконференції ухвалюватиме спікер за пропозицією президента або третини нардепів.