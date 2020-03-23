Коронавірус у Раді: з’явилися фото із таємної погоджувальної ради, яку провели онлайн, фото — Фейсбук І.Геращенко

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Коронавірус змусив змінити графік роботи Ради. Якщо раніше нардепи ухвалили припинити пленарні засідання, то сьогодні провели по онлайн-зв'язку погоджувальну раду.

У залі засідань традиційно головував спікер Дмитро Разумков, але з головами фракцій і груп він спілкувався віддалено, нардепи перебувають на карантині удома.

Відзначимо, що про проведення погоджувальної ради сайт парламенту не повідомляв, про це написала в Фейсбук один з лідерів «Європейської солідарності» Ірина Геращенко. Вона й виклала в мережу відповідні фото.

Геращенко повідомила, що сьогодні на погоджувальній підготували два законопроекти щодо коронавірусу. Один із них дозволяє депутатам проводити пленарні засідання онлайн, інший стосується боротьби із «завищеними цінами спекулянтів».

Разумков розповів, що сьогодні два законопроекти для позачергового засідання Ради можуть розглянути комітети.

Нагадаємо, що наразі у декількох нардепів виявили або підозрюють COVID-19. Це стосується позафракційного Сергія Шахова і члена групи «Довіра» Сергія Вельможного. Сьогодні про ймовірне зараження написав й «слуга» Руслан Горбенко.