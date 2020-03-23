Коронавирус в Раде: появились фото с тайного согласительного совета, который провели онлайн, фото — Фейсбук И.Геращенко

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Коронавирус заставил изменить график работы Рады. Если раньше нардепы приняли решение прекратить пленарные заседания, то сегодня провели по онлайн-связи и согласительный совет.

В зале заседаний традиционно председательствовал спикер Дмитрий Разумков, но с главами фракций и групп он общался удаленно, поскольку нардепы находятся на карантине дома.

Отметим, что о проведении согласительного совета сайт парламента не сообщал, об этом написала в Фейсбук один из лидеров «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. Она и выложила в сеть соответствующие фото.

Геращенко сообщила, что сегодня на согласительном заседании подготовили два законопроекта о коронавирусе. Один из них позволяет депутатам проводить пленарные заседания онлайн, другой касается борьбы с «завышенными ценами спекулянтов».

Разумков рассказал, что сегодня два законопроекта для внеочередного заседания Рады могут рассмотреть комитеты.

Напомним, что сейчас у нескольких нардепов обнаружили или подозревают COVID-19. Это касается внефракционного Сергея Шахова и члена группы «Доверие» Сергея Вельможного. Сегодня о возможном заражении написал и «слуга» Руслан Горбенко.