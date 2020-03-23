В Киеве можно ездить в транспорте только по спецбилетам. Фото: Соцпортал

https://racurs.ua/n135622-klichko-predostereg-moshennikov-kotorye-prodaut-specbilety-dlya-proezda-v-transporte-kieva.html

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Китайский коронавирус стал причиной введения ряда ограничительных мер в Киеве. С 23 марта в столице действуют новые ограничения на проезд в общественном транспорте — пользоваться им могут только работники определенных учреждений, в частности, медицинские работники, коммунальщики, правоохранители и тому подобное.

За минувшие сутки Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, который обеспечивает выдачу специальных билетов, уже выдал более 225 тыс. билетов по заявлениям предприятий и учреждений. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Однако мэр Киева предостерег мошенников, которые продают такие билеты в интернете, и заявил, что такой билет действует только вместе с предъявленным удостоверением, которое подтверждает работу человека в той сфере, которая определена для проезда в общественном транспорте.

Правоохранители и специалисты по борьбе с киберпреступностью уже работают над выявлением тех дельцов, которые вчера оперативно размещали объявления о продаже спецбилетов, — добавил он.

Отметим, на сайтах объявлений действительно продавались специальные билеты для проезда в общественном транспорте Киева на время карантина. Их предлагали купить даже с доставкой. Но были активными такие объявления недолго.

Как сообщалось, с 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить только тех пассажиров, кто будут ехать на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни столицы.