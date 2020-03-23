Коронавирус в Киеве. Фото: Ракурс

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Китайский коронавирус продолжает заражать киевлян. По состоянию на 12.30 сегодняшнего дня в Киеве уже 24 зараженных.

За сутки были получены еще 14 лабораторно подтвержденных случаев заражения. Из 14 больных — восемь женщин от 25 до 49 лет и шесть мужчин от 23 до 56 лет. Об этом 23 марта заявил городской голова Киева Виталий Кличко на брифинге, который транслировали украинские СМИ.

По словам мэра, из 24 зарегистрированных случаев, 22 случая — инфицирование киевлян, вернувшихся из Франции, Испании, Германии. Два случая — местное заражение от больных из Житомирской области и Киева. В больницах 13 больных, еще 11 инфицированных находятся в самоизоляции.

В Киеве по состоянию на сегодня протестированы быстрыми тестами 594 лица. Из этого числа 22 образца отправили в городской лабораторный центр МЗ Украины для подтверждения или опровержения диагноза.

Город получает информацию от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», куда отправляет тесты киевлян на подтверждение или опровержение диагноза. Результаты лабораторных исследований поступают нам ежесуточно. Все цифры мы обнародуем. И на сегодня есть подтвержденных 24 случая, — отметил градоначальник.

Также Кличко объяснил, почему разнятся данные киевской власти и Министерства здравоохранения о больных. Мэр подчеркнул, что «возможно Минздрав не совсем корректно подсчитал цифры из всех регионов». Также он не исключает того, что была допущена ошибка.

Напомним, в Минздраве заявляли, что в Украине подтверждены 73 факта инфицирования коронавирусом. Больше всего зараженных выявили в Киеве (29 человек) и Черновицкой области (25 больных).