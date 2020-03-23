Коронавірус у Києві. Фото: Ракурс

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Китайський коронавірус продовжує заражати киян. Станом на 12.30 сьогоднішнього дня в Києві вже 24 заражених.

За минулу добу було отримано ще 14 лабораторно підтверджених випадків зараження. З 14 хворих — восьмеро жінок від 25 до 49 років та шість чоловіків від 23 до 56 років. Про це 23 березня заявив міський голова Києва Віталій Кличко на брифінгу, який транслювали українські ЗМІ.

За словами мера, з 24 зареєстрованих випадків, 22 випадки — інфікування киян, що повернулися з Франції, Іспанії, Німеччини. Два випадки — місцеве зараження від хворих з Житомирської області та Києва. У лікарнях перебувають 13 хворих, ще 11 інфікованих знаходяться на самоізоляції.

У Києві станом на сьогодні протестовані швидкими тестами 594 особи. З цього числа 22 зразки відправили в міський лабораторний центр МОЗ України для підтвердження чи спростування діагнозу.

Місто отримує інформацію від Державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України», куди відправляє тести киян на підтвердження чи спростування діагнозу. Результати лабораторних досліджень надходять нам щодоби. Всі цифри ми оприлюднюємо. І на сьогодні маємо підтверджених 24 випадки, — зазначив градоначальник.

Також Кличко пояснив, чому різняться дані київської влади і Міністерства охорони здоров’я про хворих. Мер наголосив, що «можливо МОЗ не зовсім коректно підрахувало цифри з усіх регіонів». Також він не виключає того, що була допущена помилка.

Нагадаємо, у МОЗ заявляли, що в Україні підтверджено 73 факти інфікування коронавірусом. Найбільше заражених виявлено у Києві (29 осіб) та Чернівецькій області (25 хворих).