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Кличко розповів про наявність масок і тестів на коронавірус у Києві
Київ отримав 170 тис. масок, ще 100 тис. шиють українські підприємства — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n135620-kyyiv-otrymav-170-tys-masok-sche-100-tys-shyut-ukrayinski-pidpryiemstva-klychko.htmlРакурс
Віталій Кличко, мер Києва, сьогодні під час онлайн-брифінгу розповів про ситуацію з масками і тестами на коронавірус у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень.
Щодо масок, тестів та засобів захисту: столиця вже отримала 70 тис. раніше замовлених медичних масок. Також на днях чекаємо ще 100 тис. масок. Їх відшивають на наше замовлення українські підприємства, — сказав Кличко.
Окрім цього, Віталій Кличко нагадав, що ще 100 тис. масок Києву передав соціально відповідальний бізнес.
Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу в цьому напрямку. В першу чергу ми передаємо маски та інші засоби захисту медикам у лікарні, які працюють «на передовій» боротьби з коронавірусом, — додав мер столиці.
За його словами, всі отримані Києвом тести були розподілені між лікарнями і сімейними лікарями.
Всі тести, які ми отримали, передані у лікарні та сімейним лікарям, які зможуть оперативно виїжджати до пацієнтів з симптомами коронавіруса, — зазначив мер.
Окрім Клично в черговий раз наголосив, що дитячі майданчики закриті для відвідування. Він закликав киян не порушувати правила карантину.
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