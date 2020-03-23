Кличко розповів про наявність масок і тестів на коронавірус у Києві

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Віталій Кличко, мер Києва, сьогодні під час онлайн-брифінгу розповів про ситуацію з масками і тестами на коронавірус у столиці в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень.

Щодо масок, тестів та засобів захисту: столиця вже отримала 70 тис. раніше замовлених медичних масок. Також на днях чекаємо ще 100 тис. масок. Їх відшивають на наше замовлення українські підприємства, — сказав Кличко.

Окрім цього, Віталій Кличко нагадав, що ще 100 тис. масок Києву передав соціально відповідальний бізнес.

Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу в цьому напрямку. В першу чергу ми передаємо маски та інші засоби захисту медикам у лікарні, які працюють «на передовій» боротьби з коронавірусом, — додав мер столиці.

За його словами, всі отримані Києвом тести були розподілені між лікарнями і сімейними лікарями.

Всі тести, які ми отримали, передані у лікарні та сімейним лікарям, які зможуть оперативно виїжджати до пацієнтів з симптомами коронавіруса, — зазначив мер.

Окрім Клично в черговий раз наголосив, що дитячі майданчики закриті для відвідування. Він закликав киян не порушувати правила карантину.