Кличко рассказал о наличии масок и тестов на коронавирус в Киеве

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Виталий Кличко, мэр Киева, сегодня в ходе онлайн-брифинга рассказал о ситуации с масками и тестами на коронавирус в столице в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений.

О масках, тестах и средствах защиты: столица уже получила 70 тыс. ранее заказанных медицинских масок. Также на днях ожидаем еще 100 тыс. масок. Их отшивают украинские предприятия, — сообщил Кличко.

Кроме этого, он напомнил, что еще 100 тыс. масок Киеву передал социально ответственный бизнес.

Мы будем благодарны за любую помощь в этом направлении. В первую очередь, мы передаем маски и другие средства защиты медикам в больницы, работающим «на передовой» борьбы с коронавирусом, — добавил мэр столицы.

По его словам, все полученные Киевом тесты были распределены между больницами и семейными врачами.

Все тесты, которые мы получили, переданы в больницы и семейным врачам, которые смогут оперативно выезжать к пациентам с симптомами коронавируса, — информировал мэр.

Также Кличко в очередной раз подчеркнул, что детские площадки закрыты для посещения. Он призвал киевлян не нарушать правила карантина.