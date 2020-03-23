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Кличко рассказал о наличии масок и тестов на коронавирус в Киеве
Киев получил 170 тыс. масок, еще 100 тыс. отшивают украинские предприятия — Кличкоhttps://racurs.ua/n135620-kiev-poluchil-170-tys-masok-esche-100-tys-otshivaut-ukrainskie-predpriyatiya-klichko.htmlРакурс
Виталий Кличко, мэр Киева, сегодня в ходе онлайн-брифинга рассказал о ситуации с масками и тестами на коронавирус в столице в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений.
О масках, тестах и средствах защиты: столица уже получила 70 тыс. ранее заказанных медицинских масок. Также на днях ожидаем еще 100 тыс. масок. Их отшивают украинские предприятия, — сообщил Кличко.
Кроме этого, он напомнил, что еще 100 тыс. масок Киеву передал социально ответственный бизнес.
Мы будем благодарны за любую помощь в этом направлении. В первую очередь, мы передаем маски и другие средства защиты медикам в больницы, работающим «на передовой» борьбы с коронавирусом, — добавил мэр столицы.
По его словам, все полученные Киевом тесты были распределены между больницами и семейными врачами.
Все тесты, которые мы получили, переданы в больницы и семейным врачам, которые смогут оперативно выезжать к пациентам с симптомами коронавируса, — информировал мэр.
Также Кличко в очередной раз подчеркнул, что детские площадки закрыты для посещения. Он призвал киевлян не нарушать правила карантина.
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