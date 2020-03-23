Коронавирус отсрочил суд в Гааге по делу о сбитом рейсе MH-17 фото — courtmh17.com

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Пандемия коронавируса приостановила рассмотрение в окружном суде Гааги дела о сбитом в небе над Донбассом летом 2014 года рейсе MH-17 малайзийских авиалиний.

Сегодня судьи рассмотрели только ходатайства и запросы, которые подали на двух прошлых заседаниях. Судья объявил через 45 минут, что рассмотрение дела по существу продолжат 8 июня.

Сегодняшнее заседание состоялось в сокращенном виде, поскольку каждую из сторон (судьи, прокуратура, защита, родственники жертв) представлял максимум один человек. Медиа и родственники жертв смогли только просматривать трансляцию заседания. Такие меры ввели, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Суд решил продолжить слушание в июне, чтобы не нарушать юридическую процедуру. В заседании объявлен перерыв до 8 июня.

Сегодня Фемида дала родственникам погибших доступ к полным версиям документов дела. Юристы смогут обсуждать их с клиентами. Остальные запросы суд рассмотрит позже. В июне также выслушают замечания защиты и прокуратуры. Именно в 10.00 8 июня выступит сторона защиты.

Следить за судебным процессом все желающие могут на сайте courtmh17.com, где осуществляется прямая трансляция. В Нидерландах все суды из-за ситуации с коронавирусом прекратили работу 17 марта. Рассматривались только срочные дела, но с ограниченным количеством участников.

Предыдущие судебные заседания по делу МН17 состоялись 9 и 10 марта. Впоследствии суд объявил перерыв до 23 марта.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Трое из них — россияне (бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин, экс-полковник ГРУ Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов), один — украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне боевиков ДНР.