Из Украины пытались вывезти 40 тыс. медицинских халатов. Фото: Радіо ТРЕК

https://racurs.ua/n135616-koronavirusnaya-kontrabanda-iz-ukrainy-pytalis-vyvezti-40-tys-medicinskih-halatov-foto.html

Ракурс

Коронавирус в Украине привел к масштабной контрабанде медицинских товаров, которые сейчас официально запрещено экспортировать. Так, Служба безопасности Украины заявляет, что пресекла попытку незаконного вывоза из Украины крупной партии медицинских халатов.

Произошло это в Волынской области. На таможенном посту «Ягодин» был остановлен грузовой автомобиль, который направлялся в одну из стран Европейского Союза, сообщает пресс-центр СБУ.

Во время таможенного досмотра грузовика были найдены почти 40 тыс. медицинских халатов, изготовленных из синтетического нетканого волокна, которые «дельцы» пытались вывезти за границу, нарушая введенные правительством ограничения по товарам противоэпидемического назначения. Стоимость задержанной партии медицинской продукции составляет примерно 42 тыс. евро.

По факту попытки незаконного вывоза халатов начато уголовное производство согласно ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка или использование поддельных документов, печатей, штампов и бланков, совершенное группой лиц по предварительному сговору). «Дельцам» грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Испании нашлись респираторы из Украины, тогда как в нашей стране наблюдается дефицит медицинских масок и респираторов. В частности, испанский телеканал RTVE показал видеозапись разгрузки украинских респираторов, изготовленных харьковской компанией BUK.