З України намагалися вивезти 40 тис. медичних халатів. Фото: Радіо ТРЕК

https://racurs.ua/ua/n135616-koronavirusna-kontrabanda-z-ukrayiny-namagalysya-vyvezty-40-tys-medychnyh-halativ-foto.html

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Коронавірус в Україні призвів до масштабної контрабанди медичних товарів, які наразі офіційно заборонено експортувати. Так, Служба безпеки України заявляє, що зупинила спробу незаконного вивезення з України великої партії медичних халатів.

Сталося це у Волинській області. На митному посту «Ягодин» було зупинено вантажний автомобіль, що прямував до однієї з країн Європейського Союзу, повідомляє прес-центр СБУ.

Під час митного огляду вантажівки було знайдено майже 40 тис. медичних халатів, виготовлених із синтетичного нетканого волокна, які «ділки» намагалися вивезти за кордон, порушуючи запроваджені урядом обмеження щодо товарів протиепідемічного призначення. Вартість затриманої партії медичної продукції становить приблизно 42 тис. євро.

За фактом спроби незаконного вивезення халатів розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення чи використання підроблених документів, печаток, штампів і бланків, вчинене групою осіб за попередньою змовою). «Ділкам» загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в Іспанії знайшлися респіратори з України, тоді як у нашій країні спостерігається дефіцит медичних масок і респіраторів. Зокрема, іспанський телеканал RTVE показав відеозапис розвантаження українських респіраторів, виготовлених харківською компанією BUK.