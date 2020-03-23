Коронавірус відтермінував суд у Гаазі у справі про збитий рейс MH-17, фото — courtmh17.com

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Пандемія коронавірусу призупинила розгляд в окружному суді Гааги справи щодо збитого в небі над Донбасом влітку 2014 року рейсу MH-17 малайзійських авіаліній.

Сьогодні судді розглянули тільки клопотання та запити, які подали на двох минулих засіданнях. Суддя оголосив через 45 хвилин, що розгляд справи по суті продовжать аж 8 червня.

Сьогоднішнє засідання відбулося у скороченому вигляді, оскільки кожну зі сторін (судді, прокуратура, захист, родичі жертв) представляла щонайбільше одна людина. Медіа і родичі жертв змогли тільки переглядати трансляцію засідання. Такі заходи запровадили, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Суд вирішив продовжити слухання у червні, щоб не порушувати юридичну процедуру. В засіданні оголошено перерву до 8 червня.

Сьогодні Феміда надала родичам загиблих доступ до повних версій документів справи. Юристи зможуть обговорювати їх з клієнтами. Решту запитів суд розгляне згодом. У червні також вислухають зауваження захисту і прокуратури. Саме о 10.00 8 червня ж виступить сторона захисту.

Стежити за судовим процесом усі охочі можуть на сайті courtmh17.com, де здійснюється пряма трансляція. У Нідерландах усі суди через ситуацію з коронавірусом припинили роботу 17 березня. Розглядалися лише термінові справи, але з обмеженою кількістю учасників.

Попередні судові засідання у справі МН17 відбулися 9 та 10 березня. Згодом суд оголосив перерву до 23 березня.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування «Бука». Троє з них — росіяни (колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін, екс-полковник ГРУ Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов), один — українець Леонід Харченко, який воював на боці бойовиків ДНР.