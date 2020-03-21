Виталий Кличко, фото: КГГА

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В Киеве с 23 марта из-за угрозы нового коронавируса вводятся более строгие ограничения.

Общественный транспорт будет перевозить только тех пассажиров, кто будет ехать на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни столицы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении, опубликованном пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

Это — медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках, на стратегических предприятиях, — отметил Кличко.

По словам мэра Киева, эти люди смогут пользоваться общественным транспортом только при наличии специальных пропусков, которые сейчас передают на такие предприятия.

Кличко также отметил, что будут разработаны соответствующие маршруты общественного транспорта, их схему сегодня опубликуют.

Мэр Киева подчеркнул, что эти ограничения не касаются передвижения по городу личного транспорта.

Мы живем в новых реалиях, которых многие, к сожалению, до сих пор не поняли, — отметил Кличко, добавив, что введенных в настоящее время из-за коронавируса ограничений придерживаются не все киевляне и предприятия.

Кличко также сообщил, что власти Киева ознакомились с рекомендациями по коронавирусу мэрии китайского города Уханя, который был источником и эпицентром вспышки этого заболевания. По его словам, одна из основных рекомендаций китайцев — строгое ограничение контактов между людьми.

В Киеве с целью противодействия распространению коронавируса 17 марта была остановлена ​​работа метро. Также в столице были введены ограничения на количество людей, которые могут одновременно ехать в общественном транспорте.

Напомним, остановку работы общественного транспорта в Киеве сегодня также анонсировал министр внутренних дел Арсен Аваков.