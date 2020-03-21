Коронавирус в Украине: житель Киевщины продавал несертифицированные тесты на COVID-19

У мужчины изъяли около 300 тестов, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n135561-koronavirus-v-ukraine-jitel-kievschiny-prodaval-nesertificirovannye-testy-na-covid-19.html

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Тесты на коронавирус продавал через интернет-мессенджер 38-летний житель города Ирпеня Киевской области.

Стоимость одного теста составляла около 750 грн. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что эти тесты не имели декларации о соответствии в Украине, а также в соответствующем реестре отсутствовала информация в отношении лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики нового коронавируса.

Тесты изъяты, по факту нарушения порядка осуществления хозяйственной деятельности (ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях) был составлен админпротокол. Впоследствии суд оштрафовал этого мужчину на 17, 5 тыс. грн.

Сейчас в Украине официально зафиксирован 41 случай нового коронавируса, три человека умерли.

Напомним, недавно пограничники задержали на Закарпатье «водолаза», который осуществлял незаконное перемещение через реку Тиса в Румынию медицинских масок. Впоследствии суд назначил ему административное наказание в виде 10 суток ареста.