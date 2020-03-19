Коронавирусная контрабанда: пограничники поймали «водолаза», переправлявшего маски в Румынию

Коронавирус спровоцировал контрабанду медицинских масок, фото: Госпогранслужба

https://racurs.ua/n135465-koronavirusnaya-kontrabanda-pogranichniki-poymali-vodolaza-perepravlyavshego-maski-v-rumyniu.html

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Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 привела к недостатку ряда средств для борьбы с этой инфекцией, в частности — медицинских масок, что привело к появлению случаев их контрабанды за границу.

Так, на Закарпатье пограничники во время патрулирования участка границы с Румынией, пролегающей по реке Тиса, заметили мужчину в гидрокостюме, который выходил из воды. Он попытался убежать от пограничников. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Злоумышленника, который оказался 29-летним гражданином Украины, жителем города Радехов, удалось задержать. Он признался, что переправлял в Румынию медицинские маски.

Злоумышленника арестовали, сегодня Раховский райсуд назначил ему административное наказание — 10 суток ареста.

Напомним, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов недавно заявил, что нелегальный вывоз медицинских масок обошел по популярности схему нелегального вывоза сигарет.