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Ракурс
Коронавірус спровокував контрабанду медичних масок, фото: Держприкодонслужба

Коронавірусна контрабанда: прикордонники спіймали «водолаза», який переправляв маски до Румунії (ВІДЕО)

19 бер 2020, 16:57
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Епідемія коронавірусу SARS-CoV-2 призвела до нестачі низки засобів для боротьби з цією інфекцією, зокрема — медичних масок, що призвело до появи випадків їх контрабанди за кордон.

Так, на Закарпатті прикордонники під час патрулювання ділянки кордону з Румунією, що пролягає річкою Тиса, помітили чоловіка в гідрокостюмі, який виходив з води. Він спробував втекти від прикордонників. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зловмисника, який виявився 29-річним громадянином України, жителем міста Радехова, вдалося затримати. Він зізнався, що переправляв до Румунії медичні маски.

Зловмисника заарештували, сьогодні Рахівський райсуд призначив йому адміністративне покарання — 10 діб арешту.

Нагадаємо, голова Державної митної служби Максим Нефьодов нещодавно заявив, що нелегальний вивіз медичних масок обійшов за популярністю схему нелегального вивозу цигарок.

Джерело: Ракурс


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