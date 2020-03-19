Коронавірус спровокував контрабанду медичних масок, фото: Держприкодонслужба

https://racurs.ua/ua/n135465-koronavirusna-kontrabanda-prykordonnyky-spiymaly-vodolaza-yakyy-perepravlyav-masky-do-rumuniyi.html

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Епідемія коронавірусу SARS-CoV-2 призвела до нестачі низки засобів для боротьби з цією інфекцією, зокрема — медичних масок, що призвело до появи випадків їх контрабанди за кордон.

Так, на Закарпатті прикордонники під час патрулювання ділянки кордону з Румунією, що пролягає річкою Тиса, помітили чоловіка в гідрокостюмі, який виходив з води. Він спробував втекти від прикордонників. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Зловмисника, який виявився 29-річним громадянином України, жителем міста Радехова, вдалося затримати. Він зізнався, що переправляв до Румунії медичні маски.

Зловмисника заарештували, сьогодні Рахівський райсуд призначив йому адміністративне покарання — 10 діб арешту.

Нагадаємо, голова Державної митної служби Максим Нефьодов нещодавно заявив, що нелегальний вивіз медичних масок обійшов за популярністю схему нелегального вивозу цигарок.