Нефьодов: контрабанда масок перемогла цигарки, фото — Фейсбук М.Нефьодов

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Контрабанда медичних масок перемогла цигарки. Про це заявив на брифінгу у Києві голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

За його словами, вперше нелегальний вивіз медичних масок побив за популярністю схему вивозу цигарок.

Дозволю собі трагікомічний коментар, адже за минулі вихідні у нас медичні маски стали більш популярними в контрабандистів, ніж цигарки, — розповів Нефьодов.

Їх тепер везуть в схованках, ховають під одягом, називають іншими термінами, просто забивають весь салон машини. За вихідні митниця завадила вивезенню з України майже 130 тис. медичних масок, — написав керівник митниці у Фейсбук.

Зокрема, у пункті пропуску «Ягодин» зупинили вивіз 20 тис. масок, які сховали в обшивці авто. У «Шегинях» затримали 28 тис. масок, якими напакували салон авто. На «Рава-Руській» поляк вивозив 11 тис. масок, у Херсонському аеропорту зупинили вивіз 21 тис. масок, які могли полетіти в Ізраїль, а на «Ягодині» зупинили вивезення 50 тис. масок в Швейцарію.