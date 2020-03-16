Нефедов: контрабанда масок победила сигареты, фото — Фейсбук М.Нефедов

https://racurs.ua/n135237-nefedov-kontrabanda-masok-pobedila-sigarety-foto-video.html

Ракурс

Контрабанда медицинских масок победила сигареты. Об этом заявил на брифинге в Киеве председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

По его словам, впервые нелегальный вывоз медицинских масок побил по популярности схему вывоза сигарет.

Позволю себе трагикомический комментарий — за прошедшие выходные у нас медицинские маски стали более популярными у контрабандистов, чем сигареты, — рассказал Нефедов.

Их теперь везут в тайниках, прячут под одеждой, называют другими терминами, просто забивают весь салон машины.

За выходные таможня помешала вывозу из Украины почти 130 тыс. медицинских масок, — написал руководитель таможни в Фейсбук.

В частности, в пункте пропуска «Ягодын» остановили вывоз 20 тыс. масок, которые спрятали в обшивке авто. В «Шегинях» задержали 28 тыс. масок, которыми напаковали салон авто. На «Рава-Русской» поляк вывозил 11 тыс. масок, в Херсонском аэропорту остановили вывоз 21 тыс. масок, которые могли улететь в Израиль, а на «Ягодыне» остановили вывоз 50 тыс. масок в Швейцарию.