Коронавірус в Україні: житель Київщини продавав несертифіковані тести на COVID-19

У чоловіка вилучили близько 300 тестів, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n135561-koronavirus-v-ukrayini-jytel-kyyivschyny-prodavav-nesertyfikovani-testy-na-covid-19.html

Ракурс

Тести на коронавірус продавав через інтернет-месенджер 38-річний житель міста Ірпеня Київської області.

Вартість одного тесту становила близько 750 грн. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що ці тести не мали декларації про відповідність в Україні, а також у відповідному реєстрі була відсутня інформація щодо особи, відповідальної за введення медичних виробів для діагностики нового коронавірусу.

Тести вилучено, за фактом порушення порядку провадження господарської діяльності (ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення) було складено адмінпротокол. Згодом суд оштрафував цього чоловіка на 17, 5 тис. грн.

Наразі в Україні офіційно виявлено 41 випадок нового коронавірусу, три людини померли.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали на Закарпатті «водолаза», який здійснював незаконне переміщення через річку Тиса до Румунії медичних масок. Згодом суд призначив йому адміністративне покарання у виді 10 діб арешту.