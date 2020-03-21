Коронавирус: Аваков анонсировал остановку общественного транспорта в Киеве

Арсен Аваков, фото: Нацгвардия Украины

https://racurs.ua/n135560-koronavirus-avakov-anonsiroval-ostanovku-obschestvennogo-transporta-v-kieve.html

Ракурс

В Киеве 22 марта останавливается движение общественного транспорта.

Исключение будут только для работников экстренных служб, продуктовых магазинов и аптек. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Карантин в Украине был введен в действие 12 марта в связи с угрозой распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Ожидается, что он продлится до 3 апреля.

Вечером 17 марта в Киеве была остановлена работа метро. Также были введены ограничения на количество людей, которые могут одновременно находиться в общественном транспорте.

Всего в Украине уже зафиксирован 41 случай инфицирования новым коронавирусом, три человека погибли.

Напомним, вчера Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.