Коронавирус: Аваков анонсировал остановку общественного транспорта в Киеве

Коронавирус: Аваков анонсировал остановку общественного транспорта в Киевеhttps://racurs.ua/n135560-koronavirus-avakov-anonsiroval-ostanovku-obschestvennogo-transporta-v-kieve.htmlРакурс
В Киеве 22 марта останавливается движение общественного транспорта.
Исключение будут только для работников экстренных служб, продуктовых магазинов и аптек. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Карантин в Украине был введен в действие 12 марта в связи с угрозой распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Ожидается, что он продлится до 3 апреля.
Вечером 17 марта в Киеве была остановлена работа метро. Также были введены ограничения на количество людей, которые могут одновременно находиться в общественном транспорте.
Всего в Украине уже зафиксирован 41 случай инфицирования новым коронавирусом, три человека погибли.
Напомним, вчера Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.