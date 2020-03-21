Коронавірус: Аваков анонсував зупинку громадського транспорту в Києві

Коронавірус: Аваков анонсував зупинку громадського транспорту в Києвіhttps://racurs.ua/ua/n135560-koronavirus-avakov-anonsuvav-zupynku-gromadskogo-transportu-v-kyievi.htmlРакурс
У Києві 22 березня зупиняється рух громадського транспорту.
Виключення будуть лише для працівників екстрених служб, продуктових магазинів та аптек. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Карантин в Україні було запроваджено 12 березня у зв’язку із загрозою поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2. Очікується, що він триватиме до 3 квітня.
Ввечері 17 березня в Києві було зупинено роботу метро. Також були запроваджені обмеження на кількість людей, які можуть одночасно перебувати в громадському транспорті.
Загалом в Україні вже зафіксовано 41 випадок інфікування новим коронавірусом, три людини померли.
Нагадаємо, вчора Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію у Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.