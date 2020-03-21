Віталій Кличко, фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n135562-klychko-u-kyievi-z-23-bereznya-transport-perevozytyme-lyshe-pracivnykiv-krytychno-vajlyvyh.html

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У Києві з 23 березня через загрозу нового коронавірусу запроваджуються більш суворі обмеження.

Громадський транспорт перевозитиме лише тих пасажирів, хто їхатиме на роботу на підприємства, котрі забезпечують критично важливі сфери життя столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні, опублікованому прес-службою Київської міської державної адміністрації.

Це — медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКГ, люди, які працюють в продуктових магазинах та аптеках, на стратегічних підприємств, — зазначив Кличко.

За словами мера Києва, ці люди зможуть користуватися громадським транспортом лише за наявності спеціальних перепусток, які зараз передають на такі підприємства.

Кличко також зазначив, що будуть розроблені відповідні маршрути громадського транспорту, їхню схему сьогодні опублікують.

Мер Києва наголосив, що ці обмеження не стосуються пересування по місту особистого транспорту.

Ми живемо в нових реаліях, яких багато людей, на жаль, досі не зрозуміли, — зазначив Кличко, додавши, що запроваджених наразі через коронавірус обмежень дотримуються не всі кияни та підприємства.

Кличко також повідомив, що влада Києва ознайомилася з рекомендаціями щодо коронавірусу мерії китайського міста Уханя, котре було джерелом і епіцентром спалаху цього захворювання. За його словами, одна з основних рекомендацій китайців — суворе обмеження контактів між людьми.

У Києві з метою протидії поширенню коронавірусу 17 березня було зупинено роботу метро. Також у столиці були запроваджені обмеження на кількість людей, які можуть одночасно їхати в громадському транспорті.

Нагадаємо, зупинку громадського транспорту в Києві сьогодні також анонсував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.