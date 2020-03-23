У Києві можна їздити у транспорті лише за спецквитками. Фото: Соцпортал

https://racurs.ua/ua/n135622-klychko-zasterig-shahrayiv-yaki-prodaut-speckvytky-dlya-proyizdu-u-transporti-kyieva.html

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Китайський коронавірус став причиною введення низки обмежувальних заходів у Києві. З 23 березня у столиці діють нові обмеження на проїзд у громадському транспорті — користуватися ним можуть лише працівники певних установ, зокрема, медичні працівники, комунальники, правоохоронці тощо.

За минулу добу Департамент транспортної інфраструктури КМДА, що забезпечує видачу спеціальних квитків, вже видав понад 225 тис. квитків за заявами підприємств та установ. Про це під час онлайн-брифінгу розповів мер Києва Віталій Кличко.

Проте мер Києва застеріг шахраїв, які продають такі квитки в інтернеті, і заявив, що такий квиток діє тільки разом з пред‎'‎явленим посвідченням, яке підтверджує роботу людини в тій сфері, яка визначена для проїзду в громадському транспорті.

‎Правоохоронці та фахівці з боротьби з кіберзлочинністю вже працюють над виявленням тих ділків, які вчора оперативно розміщували оголошення про продаж спецвитків, — додав він.

Зазначимо, на сайтах оголошень дійсно продавалися спеціальні квитки для проїзду у громадському транспорті Києва на час карантину. Їх пропонували купити навіть з доставкою. Проте активними такі оголошення були недовго.

Як повідомлялося, з 23 березня громадський транспорт Києва перевозитиме лише тих пасажирів, хто їхатиме на роботу на підприємства, котрі забезпечують критично важливі сфери життя столиці.