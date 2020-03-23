Чрезвычайное положение, секвестр бюджета и сессия-онлайн: что может принять Рада на экстренном заседании, фото — Зеркало недели

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Коронавирусное спецзаседание может провести Верховная Рада. На нем хотят проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране, сократить расходы государственного бюджета, а также принять закон, который разрешит нардепам проводить заседания онлайн.

Такое внеочередное заседание может состояться 25 или 26 марта, сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источник в «Слуге народа».

За введение ЧС из-за COVID-19 активно выступают министерства внутренних дел и здравоохранения. Правительство в ближайшее время хочет принять пакет решений, чтобы сократить расходные статьи госбюджета (секвестр) и именно необходимость изменить бджет будет основанием для созыва внеочередной сессии.

О возможном проведении внеочередного заседания сегодня говорили и на согласительном совете парламента. Об этом сообщила в Фейсбук нардеп Ирина Геращенко, а также депутат Ярослав Железняк. Впрочем, о конкретных датах созыва заседания пока информации не было.

По словам Железняка, большинство фракций пока против введения чрезвычайного положения. Геращенко также написала, что «Европейская солидарность» категорически против и закона о дистанционном голосовании, видя в этом «чрезвычайные риски для страны и демократии». Во фракции считают, что президент и правительство имеют все полномочия принимать необходимые решения через механизм принятия отдельных законов и СНБО.

На сайте Рады сегодня опубликовали проект закона о проведении пленарных заседаний в режиме видеоконференции. Его подал первый заместитель спикера Руслан Стефанчук 20 марта.

Сессию парламента и работу комитетов в нем предлагают разрешить проводить в режиме видеоконференции в течение 60 дней после вступления в силу закона. Этот режим может применяться исключительно для актов, касающихся предотвращения распространения коронавируса, «обеспечения национальной безопасности и обороны и экономического благосостояния и прав человека». Решение о проведении видеоконференции сможет принимать спикер по предложению президента или трети нардепов.