Глава МВС Арсен Аваков. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n135563-avakov-ogolosyv-nadzvychaynyy-stan-u-kyyivskiy-oblasti-foto.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, оголосив надзвичайний стан у Київській області. Це він зробив на своєму персональному сайті.

Очевидно, в Авакова переплутали надзвичайний стан з надзвичайною ситуацією, ці поняття мають різне визначення. У Київській області 18 березня через спалах коронавірусу ввели режим надзвичайної ситуації. Натомість на персональному сайті Арсена Авакова з’явилася інформація про введення на Київщині 18 березня надзвичайного стану.

Надзвичайний стан в Київській області ввели для запобігання поширенню коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. Відповідну постанову прийнято сьогодні, 18 березня, на засіданні уряду в редакції міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, — йдеться на сайті міністра.

Згодом відповідна інформація з’явилася на сайті МВС, але через деякий час була видалена.

Як відомо, надзвичайна ситуація та надзвичайний стан мають різне визначення.

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться указом президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення президента України, — йдеться у ст. 5 «Порядок введення надзвичайного стану» закону України «Про правовий режим надзвичайного стану».

Режим НС передбачає встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан. Також у такому випадку передбачається заборона страйків, дозволяється примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Також дозволяється здійснювати наступні заходи:

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов’язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;

тимчасова заборона будівництва нових, розширення діючих підприємств та інших об'єктів, діяльність яких не пов’язана з ліквідацією надзвичайної ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та аварійно-рятувальних формувань;

запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності;

мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності;

зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції;

усунення від роботи на період надзвичайного стану, в разі неналежного виконання своїх обов’язків, керівників державних підприємств, установ і організацій.

Натомість Кодекс цивільного захисту України визначає надзвичайну ситуацію як обстановку на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Нагадаємо, днями радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко опублікував у Facebook лякаючий пост, у якому заявив, що у найближчі дні по всій території України повинні бути введені заходи надзвичайного стану. На думку Варченка, такі дії влади повинні психологічно підготувати українців до гіршого сценарію розвитку ситуації.