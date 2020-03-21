Глава МВД Арсен Аваков. Фото: 5 канал

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Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, объявил чрезвычайное положение в Киевской области. Это он сделал на своем персональном сайте.

Вероятно у Авакова перепутали чрезвычайное положение с чрезвычайной ситуацией, эти понятия имеют разное определение. В Киевской области 18 марта из-за вспышки коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации. Но на персональном сайте Арсена Авакова появилась информация о введении на Киевщине 18 марта чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение в Киевской области ввели для предотвращения распространения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Соответствующее постановление принято сегодня, 18 марта, на заседании правительства в редакции министра внутренних дел Арсена Авакова, — говорится на сайте министра.

Впоследствии соответствующая информация появилась на сайте МВД, но через некоторое время была удалена.

Как известно, чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение имеют разное определение.

Чрезвычайное положение в Украине или в отдельных ее местностях вводится указом президента Украины, который подлежит утверждению Верховной Радой Украины в течение двух дней с момента обращения президента Украины, — говорится в ст. 5 «Порядок введения чрезвычайного положения» закона Украины «О правовом режиме чрезвычайного положения».

Режим ЧС предусматривает установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение. Также в таком случае предусматривается запрет забастовок, разрешается принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц.

Также разрешается осуществлять следующие мероприятия:

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

временный запрет строительства новых, расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения и аварийно-спасательных формирований;

введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;

мобилизация и использование ресурсов предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности;

изменение режима работы предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции;

отстранение от работы на период чрезвычайного положения, в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций.

Кодекс гражданской защиты Украины определяет чрезвычайную ситуацию как обстановку на отдельной территории или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием, которая привела (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большого количества погибших и пострадавших, задачи значительных материальных убытков, а также к невозможности проживания населения на такой территории или объекте, производство на ней хозяйственной деятельности.

Напомним, на днях советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко опубликовал в Facebook пугающий пост, в котором заявил, что в ближайшие дни по всей территории Украины должны быть введены меры чрезвычайного положения. По мнению Варченко, такие действия власти должны психологически подготовить украинцев к худшему сценарию развития ситуации.