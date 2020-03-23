Емец сегодня уйдет в отставку, заявляют нардепы

https://racurs.ua/n135629-emec-segodnya-uydet-v-otstavku-zayavlyaut-nardepy.html

Ракурс

Илья Емец, министр здравоохранения Украины, подаст в отставку.

Решение сейчас согласовывается и будет объявлено в течение сегодняшнего дня. Об этом сообщили в соцсетях два народных депутата — Александр Дубинский от «Слуги народа» и Алексей Гончаренко от «Европейской солидарности».

Курьезная история, — так прокомментировал это событие Дубинский в Facebook.

В свою очередь Гончаренко в Telegram пишет, ссылаясь на источники в Минздраве и президентской партии «Слуга народа», что Емцу не удается наладить работу министерства и подготовить реальный план борьбы с эпидемией коронавируса в Украине.

Поэтому было принято решение об отставке. Сейчас идут финальные согласования, — уточнил нардеп.

В случае отставки Емца исполнять обязанности министра сможет его нынешний заместитель Виктор Ляшко, который является главным санитарным врачом Украины и спикером министерства на брифингах по коронавирусу.

Минздрав пока не отреагировал на эту информацию. На фоне слухов об отставке Емца ведомство наоборот распространило заявление о том, что он призвал Верховную Раду «проявить силу воли, не бояться, собраться ради спасения украинцев» и проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за эпидемии коронавируса.

При этом все нардепы должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус, подчеркнули в Минздраве.

Напомним, 64-летний известный кардиохирург Илья Емец возглавил Минздрав 4 марта. Ранее он уже работал в правительстве времен президентства Виктора Януковича.