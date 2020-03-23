Против правительства Гончарука открыли производство. Фото: mind.ua

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Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство из-за отказа премьер-министра Украины ограничить экспорт медицинских товаров для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабмина, руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство. Сегодня сведения о возможном совершении уголовного правонарушения внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба антикоррупционной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что 31 января и 8 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов направлял письма в адрес премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в которых указывал о настоятельной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта медицинской продукции, что прямо или косвенно может быть использована при реализации мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Тогда Кабмин фактически проигнорировал эту просьбу.

Напомним, сегодня народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал документ, в котором указывается, что секретарь СНБО Алексей Данилов 31 января в докладной записке просил премьера Алексея Гончарука запретить экспорт медицинских масок, перчаток и средств защиты. Однако сделано это было только в марте.