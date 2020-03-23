Проти уряду Гончарука відкрили провадження. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/ua/n135624-sap-vidkryla-kryminalne-provadjennya-proty-posadovciv-uryadu-goncharuka-cherez-eksport-masok.html

Ракурс

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження через відмову прем'єр-міністра України обмежити експорт медичних товарів для запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції COVID-19.

За фактом можливої службової недбалості посадових осіб Кабміну, керівник САП Назар Холодницький зареєстрував кримінальне провадження. Сьогодні відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Про це 23 березня повідомила прес-служба антикорупційної прокуратури.

У відомстві зазначили, що 31 січня та 8 лютого секретар РНБО Олексій Данилов надсилав листи на адресу прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, в яких вказував про нагальну необхідність обмеження експорту та реекспорту медичної продукції, що прямо чи опосередковано може бути використана при реалізації заходів на території України з метою недопущення поширення коронавірусу. Тоді Кабмін фактично проігнорував це прохання.

ЗМІ повідомляють, що ДБР викличе на допит Олексія Гончарука в рамках розслідування справи щодо службової недбалості Кабінету міністрів під час заходів, які були спрямовані на протидію коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат Олексій Гончаренко опублікував документ, у якому вказується, що секретар РНБО Олексій Данилов 31 січня у доповідній записці просив прем'єра Олексія Гончарука заборонити експорт медичних масок, рукавичок і засобів захисту. Однак зроблено це було тільки в березні.