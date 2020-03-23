У клініці Eurolab могли приховати результати щонайменше чотирьох позитивних тестів на коронавірус, фото: «Большой Киев»

https://racurs.ua/ua/n135653-rezultaty-testiv-na-koronavirus-pryhovuvaly-u-klinici-eurolab-zmi.html

Ракурс

Тести на коронавірус SARS-CoV-2, які мали позитивний результат, приховувала від санітарних служб приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського.

Всього таких тестів було щонайменше чотири, повідомляє видання «Обозреватель» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією джерел видання, їх здали чотири українці після відвідин відомого французького курорту Куршевель.

Наразі троє з них перебувають у реанімаційному відділенні Олександрівської лікарні, їхню життєдіяльність підтримують апарати штучного дихання.

Формально, тести відправили на повторне дослідження до Німеччини, і вони там дали очікувано позитивний результат. Щоправда, німці відправили відповідь не лише до Eurolab, але й санітарним службам нашої держави, — зазначають співрозмовники видання.

Зазначається, що тепер доведеться перевіряти десятки людей, з якими ці особи могли контактувати впродовж чотирьох днів, протягом котрих приховувалися дані тестів.

Тому тепер до Пальчевського багато запитань, адже ці всі селебрітіс, вони публічні і не бідні люди, у них охоронці, водії, прислуга, діти, — наголошують джерела видання.

Клініка Eurolab стала широко відомою в Україні після торішньої президентської кампанії. Саме у ній тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський здавав аналізи на наркотичні речовини. Однак згодом клініка потрапила у скандал, у зв’язку з невідповідністю вказаної в документах дати взяття у Зеленського біологічних матеріалів.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко нещодавно повідомляв, що третій виявлений у столиці інфікований зробив тест в одному з приватних медцентрів Києва, який не повідомив про позитивний результат відповідні державні органи.