Результати тестів на коронавірус приховували у клініці Eurolab — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n135653-rezultaty-testiv-na-koronavirus-pryhovuvaly-u-klinici-eurolab-zmi.htmlРакурс
Тести на коронавірус SARS-CoV-2, які мали позитивний результат, приховувала від санітарних служб приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського.
Всього таких тестів було щонайменше чотири, повідомляє видання «Обозреватель» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За інформацією джерел видання, їх здали чотири українці після відвідин відомого французького курорту Куршевель.
Наразі троє з них перебувають у реанімаційному відділенні Олександрівської лікарні, їхню життєдіяльність підтримують апарати штучного дихання.
Формально, тести відправили на повторне дослідження до Німеччини, і вони там дали очікувано позитивний результат. Щоправда, німці відправили відповідь не лише до Eurolab, але й санітарним службам нашої держави, — зазначають співрозмовники видання.
Зазначається, що тепер доведеться перевіряти десятки людей, з якими ці особи могли контактувати впродовж чотирьох днів, протягом котрих приховувалися дані тестів.
Тому тепер до Пальчевського багато запитань, адже ці всі селебрітіс, вони публічні і не бідні люди, у них охоронці, водії, прислуга, діти, — наголошують джерела видання.
Клініка Eurolab стала широко відомою в Україні після торішньої президентської кампанії. Саме у ній тоді ще кандидат у президенти Володимир Зеленський здавав аналізи на наркотичні речовини. Однак згодом клініка потрапила у скандал, у зв’язку з невідповідністю вказаної в документах дати взяття у Зеленського біологічних матеріалів.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко нещодавно повідомляв, що третій виявлений у столиці інфікований зробив тест в одному з приватних медцентрів Києва, який не повідомив про позитивний результат відповідні державні органи.