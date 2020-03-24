Олігарх Валерій Хорошковський. Фото: ТСН

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Ракурс

Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили в організмі мільйонера Валерія Хорошковського.

Хворобу колишнього глави СБУ підтвердив один із лідерів фракції «Опозиційна платформа — За життя» Вадим Рабінович. Про це 24 березня він повідомив на власній сторінці у Facebook.

Ще один депутат від ОПЗЖ Ілля Кива в ефірі одного з телеканалів також заявив, що Хорошковський заразився коронавірусом. За його інформацією, олігарх знаходиться в Олександрівській лікарні Києва.

У нас Олександрівська лікарня забита і народними депутатами, і державними службовцями. Останній хто поступив: вчора підтвердився діагноз, за моєю інформацією, її зараз перевіряють ще раз, у Хорошковського. У нього виявили позитивний результат при проходженні тесту, — заявив Кива.

Тим часом Telegram-каналу «Коронавірус онлайн» повідомляє, що Хорошковський, який повернувся в Україну з Куршавеля, наразі підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Як відомо, Валерій Хорошковський — український олігарх, який колись був власником телеканалу «Інтер» і свого часу очолював Службу безпеки України та Державну митну службу. З 2013 року Хорошковський проживав у Монако, а повернувся в Україну він після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах.

Тим часом в ефірі «4 каналу» народний депутат Вікторія Гриб повідомила, що коронавірусом заразився позафракційний народний депутат Сергій Рудик з Черкаської області. Сама парламентар заявила, що теж планує звернутися до лікарів, оскільки у залі Верховної Ради вона працює поруч із Рудиком.

Нагадаємо, приватна клініка Eurolab відомого бізнесмена Андрія Пальчевського приховала від санітарних служб тести на коронавірус SARS-CoV-2, які мали позитивний результат. Тести здали четверо українців після відвідин відомого французького курорту Куршевель.