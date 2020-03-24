Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135713-koronavirus-v-irpeni-gospitalizuvaly-vagitnu-na-prykarpatti-pomerla-jinka-z-symptomamy-covid-19.html

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В Івано-Франківській області померла жінка, яка мала симптоми зараження коронавірусом. Пішла з життя 60-річна жінка, яка була госпіталізована в один з медичних закладів області з підозрою на інфікування COVID-19.

Результати аналізів очікують зі столчиної лабораторії. Наразі невідомо, звідки саме померла і в якому медичному закладі вона знаходилася. Про це 24 березня повідомляє місцеве видання «Галка».

Також сьогодні в Ірпені з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували вагітну жінку. Як повідомив депутат міськради Олександр Маркушин на власній сторінці у Facebook, жінці 20 березня зробили експрес-тест і він виявився негативним.

Наші лікарі в п’ятницю зробили їй мазок на ПЛР-аналіз. Результат прийшов тільки сьогодні. На жаль, результат позитивний. Втім, остаточний діагноз встановлять лікарі відповідної клініки, куди ми направили жінку, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, коронавірусну інфекцію COVID-19 24 березня лабораторно підтвердили ще у двох жителів Тернопільської області. Крім того, ще один випадок зараження зафіксували у Київській області. Заразилася 21-річна дівчина, яка мала контакт з іноземцями.