Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n135712-koronavirus-na-ternopilschyni-ta-kyyivschyni-zayavyly-pro-novi-vypadky-infikuvannya-covid-19.html

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 24 березня лабораторно підтвердили ще у двох жителів Тернопільської області.

Станом на 17.00 сьогоднішнього дня в області зафіксовано чотири випадки зараження. Коронавірус підтвердили у 54-річного жителя Монастириського району. Чоловіка госпіталізували в інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Про це повідомив Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

Також хворобу виявили в організмі 41-річної жінки з того ж району. Наразі інфікована перебуває у реанімаційному відділенні Монастириської лікарні.

Крім того, ще один випадок зараження зафіксували у Київській області. Заразилася 21-річна дівчина. Її госпіталізували 23 березня в інфекційне відділення в Броварах.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко у Facebook повідомив, що стан госпіталізованої оцінюють як середньої тяжкості. Попередньо відомо, що вона мала контакт з іноземцями.

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що за минулу добу в Україні зафіксували 11 випадків зараження на коронавірус, зокрема, в Києві та на Тернопільщині. Впродовж сьогоднішнього дня є додатково 13 випадків у Чернівецькій області. Загалом по країні зафіксовано 97 випадків коронавірусу.