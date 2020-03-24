Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135712-koronavirus-na-ternopolschine-i-kievschine-zayavili-o-novyh-sluchayah-zarajeniya-covid-19.html

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 24 марта лабораторно подтвердили еще у двух жителей Тернопольской области.

По состоянию на 17.00 сегодняшнего дня в области зафиксировали четыре случая заражения. Коронавирус подтвердили у 54-летнего жителя Монастыриского района. Мужчину госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Также болезнь обнаружили в организме 41-летней женщины из того же района. Сейчас инфицированная находится в реанимационном отделении Монастыриской больницы.

Кроме того, еще один случай заражения зафиксировали в Киевской области. Заразилась 21-летняя девушка. Ее госпитализировали 23 марта в инфекционное отделение в Броварах.

Мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook сообщил, что состояние госпитализированной оценивают как средней тяжести. Предварительно известно, что она имела контакт с иностранцами.

Напомним, сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом, в частности, в Киеве и на Тернопольщине. В течение сегодняшнего дня фиксировались дополнительно 13 случаев в Черновицкой области. В целом по стране зафиксированы 97 случаев коронавируса.