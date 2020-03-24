Коронавирус подхватили почти 100 украинцев

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Коронавирус в Украине распространяется, несмотря на введенные карантинные меры. Сейчас темпы распространения не слишком быстрые, но в случае, если украинцы не будут придерживаться карантинных ограничений, возможно существенное обострение ситуации. Об этом предупредил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В минувшие сутки в Украине зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом, в частности, в Киеве и на Тернопольщине. В течение сегодняшнего дня есть дополнительно 13 случаев в Черновицкой области. Все новые зараженные контактировали с больными, которые уже госпитализированы. В целом по стране зафиксированы 97 случаев коронавируса на момент брифинга Ляшко, который состоялся в 13.00.

Мы все должны соблюдать социальную дистанцию — минимум 1,5 м, мыть руки и иметь в доступе антисептики, — подчеркнул представитель Минздрава.

Ляшко отметил, что не все граждане правильно применяют антисептик, и показал, как это нужно делать.

Мы должны 2,5−3 мл антисептика набрызгать в ладони и после этого потереть руки в течение 20−30 секунд. Тогда средство подействует на микроорганизмы и вирусы у нас на ладонях, а затем уже можно протереть глаза, если это необходимо, — рассказал чиновник, демонстрируя все эти действия на камеру.

Кроме того, Ляшко сообщил, что в Украине сейчас есть свыше 4 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, в частности, в отделениях интенсивной терапии и операционных.

Легкомысленно относиться не нужно. Весь мир сегодня в критическом состоянии. Украина не является исключением, но Украина делает немножко на шаг вперед в опережении распространения эпидемии на своей территории, — заверил санитарный врач.

На вопрос о прогнозируемом количестве украинцев, которым не избежать заражения, Ляшко ответил, есть определенные математические алгоритмы расчета, которые свидетельствуют о возможности различных сценариев развития ситуации: может быть 200 тыс. инфицированных, а может и 1 млн. Все зависит от того, насколько эффективно будет выполняться карантин в Украине, подчеркнул он.

Напомним, ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае игнорирования киевлянами карантина власти будут вынуждены закрыть столицу на въезд и выезд, а также запретить передвижение людей по городу.